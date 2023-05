Vučić: Ne bomo dovolili pogroma srbskega naroda

Bruselj je Beograd in Prištino, ki za zaostrovanje razmer obtožujeta drug drugega, pozval k takojšnjemu dialogu. Pred občinskimi stavbami v treh krajih so se namreč zbrali protestniki in zahtevali umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov albanske narodnosti. Dostop do poslopij jim preprečujejo pripadniki misije Kfor. Mednarodna skupnost je zaskrbljena, saj je bilo pred tem na nasilnih protestih ranjenih skoraj 100 ljudi, od tega 41 madžarskih in italijanskih pripadnikov Kforja. Pet Srbov so aretirali. Slovenski vojaki, ki sodelujejo v Natovi misiji, v posredovanju na severu Kosova ne sodelujejo.