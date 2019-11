Vučić, Rama in Zaev oblikujejo 'mali balkanski schengen'

V Ohridu v Severni Makedoniji so se v soboto sestali srbski predsednik Aleksandar Vučić, makedonski premierZoran Zaev in albanski premier Edi Rama. Dogovorili so se, da bodo v okviru t. i. "malega schengna" najprej pospešili postopke pri prometu blaga med državami, je za srbsko televizijo RTS pojasnil Vučić. Pristojne službe bodo v skladu z dogovorom na mejah med državami delale 24 ur na dan.

Še do konca leta bodo te tri države svojim državljanom omogočile, da bodo v drugo državo potovali zgolj z osebno izkaznico. Poleg tega nameravajo uvesti skupna delovna dovoljenja, kar bo ljudem omogočilo delo v kateri koli državi.

Srbski predsednik je v pogovoru za RTS te ukrepe označil za tektonske spremembe, ki bodo pomembne za njihove države in gospodarstva. Dodal je, da bo

svoboda gibanja in pretoka blaga veljala na prostoru, kjer živi 12 milijonov ljudi. "Naša gospodarstva bodo privlačnejša za neposredne tuje investicije, za katere so vse bolj pomembni dualno izobraževanje, stabilnost in svoboda gibanja na kar se da velikem ozemlju ter ustreznost delovne sile," je povedal.

Danes sta se voditeljem Srbije, Severne Makedonije in Albanije pridružila še predsedujoči svetu ministrov Bosne in Hercegovine Denis Zvizdić in črnogorska ministrica za gospodarstvo Dragica Sekulić. Kosovski predsednik Hashim Thaci je zavrnil vabilo na srečanje v Ohridu, saj je ta regionalna pobuda po njegovem mnenju nesmiselna, dokler Srbija in BiH ne priznavata Kosova. Poleg tega Kosovo ne želi zamenjati evroatlantske perspektive s kakršnokoli regionalno pobudo.