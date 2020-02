Vuhanskega zdravnika razglašajo za heroja in od oblasti zahtevajo javno opravičilo

Smrt zdravnika, ki je prvi javno opozoril na novi smrtonosni virus, a so ga kitajske oblasti utišale, je sprožil val ogorčenja in besne odzive. Na spletu se vrstijo kritike zaradi prikrivanja in prepoznega odziva na izbruh. Smrt zdravnika je nekdo na spletu pospremil z besedami: "To je smrt heroja". Prebivalci Vuhana pa oblastem očitajo, da jih žrtvujejo v dobro preostale Kitajske.