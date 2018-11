'Na današnji dan pred 27.leti smo prišli do samega konca'

Bitka za mesto Vukovar, ki leži ob hrvaško-srbski meji, se je začela 25. avgusta s silovitim napadom srbskih sil. V sredini septembra so tu potekali najhujši boji, JLA je z neprekinjenim obstreljevanjem in bombardiranjem mesto spremenila v ruševine. 18. novembra je mesto padlo v roke JLA, posledice bitke pa so bile uničujoče. Vukovar velja za prvo večje evropsko mesto, ki je bilo na evropskih tleh popolnoma uničeno po drugi svetovni vojni.

Žrtve, predvsem civilne, so se štele v tisočih. Vsaj 22.000 hrvaških prebivalcev je moralo zapustiti mesto, ki je bilo nato večinoma 'etnično očiščeno' nesrbskega prebivalstva, ter postalo del samooklicane Republike srbske krajine. Začnejo se vojni zločini. Po obleganju je bilo več kot 260 ljudi, ki so se zatekli v lokalno bolnišnico, večinoma Hrvatov, odpeljanih na kmetijo Ovčara, kjer so jih pripadniki srbskih paravojaških enot usmrtili ter pokopali v množičnem grobišču. Hrvaški viri navajajo, da je bilo med obleganjem ubitih najmanj 3.000 hrvaških vojakov in civilistov različnih narodnosti.

Na Hrvaškem tako danes obeležujejo 27. obletnico padca Vukovarja. Po poročanju hrvaških medijev se je na tradicionalnem spominskem pohodu zbralo vsaj 65 tisoč ljudi, skupaj s celotnim hrvaškim političnim vrhom. Žrtvam Vukovarja so se med drugim poklonili predsednica Kolinda Grabar Kitarović, premier Andrej Plenkovićin predsednik saboraGordan Jandroković. Spominski pohod se je začel pri vukovarski bolnišnici, končal pa na pokopališču, kjer so Grabar-Kitarovićeva, Plenković in Jandroković položili venec in prižgali sveče v spomin na žrtve 87.dnevnega obleganja.