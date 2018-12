Vulkan znova bruha pepel, oblasti preusmerile ves zračni promet

Indonezijske oblasti so dvignile stopnjo pripravljenosti pred morebitnim ponovnim izbruhom vulkana Anak Krakatau, potem ko je ta v soboto sprožil cunami, ki je terjal najmanj 430 življenj. Aktiven vulkan trenutno bruha pepel, zaradi česar so morali preusmeriti ves zračni promet. "Zbudil" pa se je tudi vulkan Mayon na Filipinih, oblasti ljudi svarijo pred morebitno eksplozijo.

Stopnjo pripravljenosti pred morebitnim izbruhom vulkana Anak Krakatau so dvignili na drugo najvišjo, velja pa tudi prepoved gibanja v radiju pet kilometrov okoli vulkana.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vulkan je v sredo bruhal oblake pepela, ki je zaradi vetrov dosegel bližnji mesti Serang in Cilegon na Javi, zato so prebivalcem svetovali uporabo mask in očal, če se zadržujejo na prostem.

Oblasti budno spremljajo aktivnost vulkana, ki znova bruha pepel. FOTO: AP

Zaradi oblakov pepela pa so preusmerili ves letalski promet stran od vulkana. To velja za letala, ki bi preletela vulkan. Agencija za nadzor zračnega prometa AirNav je sporočila, da je situacija postala nevarna, zato so razglasili rdeč alarm. Prizadetih naj bi bilo med 20 in 25 letov, vključno z nekaterimi mednarodnimi leti v Avstralijo, Singapur in na Bližnji vzhod. Zaradi preusmeritev bodo potniki občutili daljša potovanja, letalo pa bodo posledično potrebovala tudi več goriva, so še sporočili iz agencije. Preusmeritev pa ne bo vplivala na bližnje mednarodno letališče v mestu Tangerang, približno 136 kilometrov vzhodno od vulkana. Odprto ostaja tudi letališče v kraju Bandar Lampung, ki je od vulkana oddaljeno okoli 100 kilometrov, so še pojasnile lokalne oblasti.

Indonezijske oblasti so v torek zvečer izdale opozorilo pred nevarnostjo novega cunamija. FOTO: AP

Oblasti prebivalce pozvale, naj se izogibajo obali Indonezijski meteorologi medtem za območje, ki ga je prizadel sobotni cunami, napovedujejo močno deževje in visoke valove, ljudi pa so pozvali, naj se umaknejo vsaj en kilometer stran od obale na nadmorsko višino najmanj 500 metrov. Opozorilo so izdali v torek zvečer, oblasti pa tako še naprej budno spremljajo dejavnost vulkana, za katerega se predvideva, da naj bi ob sobotnem izbruhu sprožil zemeljski plaz in s tem izpodrinil vodo. V cunamiju je po do zdaj zbranih podatkih umrlo vsaj 430 ljudi, več kot 1500 jih je ranjenih, najmanj 159 jih še pogrešajo. Več kot 22.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove.

FOTO: AP

Najbolj aktiven na Filipinih bruha pepel Najbolj aktiven vulkan na Filipinih je danes začel bruhati pepel. Zaradi dveh izbruhov so pri vladnem inštitutu izdali opozorilo pred morebitno eksplozijo in tokovi lave. Izbruha pepela sta nad vulkanom Mayon v provinci Albay dosegla 600 in 200 metrov višine. Iz filipinskega inštituta za vulkanologijo in seizmologijo pa so sporočili, da so v zadnjih 24 urah opazili več dogodkov, ki so napovedovali izbruh.

Filipinske oblasti so že od marca pripravljene na izbruh vulkana. FOTO: AP