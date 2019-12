Preživeli s tako hudimi opeklinami, da ne morejo komunicirati. Med žrtvami mati in hči

Verjetnost novega izbruha vulkana na Belem otoku v naslednjih 24 urah je velika, zaradi česar reševalci še vedno ne morejo na otok. 25 ranjenih v izbruhu se še vedno bori za življenje, identifikacija žrtev in ranjenih je otežena. Medtem v javnost prihajajo prva imena žrtev, med njimi sta tudi mati in hči iz Avstralije.

Zaradi strahu pred novim izbruhom vulkana na Belem otoku, ki znova kaže povečano seizmično aktivnost, se reševalne ekipe še ne morejo prebiti do otoka, da bi povrnili posmrtne ostanke žrtev izbruha ognjenika Whakaari, ki je pred dnevi terjal več življenj. Seizmologi ocenjujejo, da obstaja 40 do 60 odstotna verjetnost novega izbruha na otoku, ki je še vedno prekrit s črnim vulkanskim pepelom. "Izbruh v naslednjih 24 urah je zelo verjeten," je zapisala agencija GeoNet. Uradno so oblasti potrdile smrt šestih oseb, devet ljudi naj bi pogrešali, a so novozelandske oblasti že včeraj sporočile, da na otoku ni sledi življenja. Njihova trupla tako, vsaj za zdaj, ostajajo na otoku, saj bi bilo za reševalce, patologe in druge strokovnjake, ki bodo pomagali pri identifikaciji žrtev, prenevarno, da bi se odpravili tja."Z vsakim dnem se za njihove bližnje nadaljuje trpljenje ... a stroka pravi, da je trenutno enostavno tveganje previsoko," je za AFP dejala Sarah Stuart-Black iz civilne zaščite. Med žrtvami trije Avstralci in lokalni vodnik Do sedaj so mediji razkrili imena nekaterih smrtnih žrtev. Gre za turističnega vodnika Haydena Marshall-Inmana iz mesta Whakatane, čigar smrt je preko Facebooka sporočil njegov brat. Druga smrtna žrtev prihaja iz Malezije, kar so potrdile tamkajšnje oblasti. Avstralski mediji poročajo, da sta med žrtvami smrtonosnega izbruha mati in hči, 47-letna Julie Richards in 20-letna Jessica Richards.

Iz Avstralije prihaja še ena smrtna žrtev, Gavin Dallow, čigar smrt je potrdila njegova družina. Pogrešana je še njegova 15-letna pastorka Zoe Hosking. Oblasti domnevajo, da je tudi ona med žrtvami izbruha, a tega za zdaj ne morejo potrditi. "Gavin je bil čudovit sin in brat. Bil je velikodušen moški, ki je vedno pomagal svoji družini in skupnosti. Srce se nam lomi ob izgubi Zoe," je družina zapisala v izjavi. 25 ranjenih v kritičnem stanju, opekline tako hude, da ne morejo komunicirati Medtem se zdravniki še vedno borijo za življenja 25 ranjenih, ki so v izbruhu utrpeli hude opekline in ostajajo v kritičnem stanju. Stanje še petih ranjenih je stabilno. Poslanec Stuart Nash je dejal, da so nekateri ranjeni utrpeli tako hude opekline, da se ne morejo niti identificirati. "V bolnišnici je več ranjenih, ki ne morejo komunicirati, imajo hude opekline, ne le kože, temveč tudi notranjih organov,"je dejal za Radio New Zealand in dodal, da tesno sodelujejo z več agencijami, da bi pravilno identificirali vse ranjene.

Ognjenik Nova Zelandija FOTO: AP