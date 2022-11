Vzdrževanje temperature vse večji izziv

Topla jesen je kriva, da se je letos iz dimnikov začelo precej pozno kaditi. "Ni problem dim, ampak tisto kar je skrito v dimu," je dejal Andrej Štremfelj iz Gasilske zveze Slovenije.

Krivec za to so pa so visoke cene energentov, ki ljudi silijo v ekstreme. Nekateri se namesto s suhimi drvmi že ogrevajo s smetmi. "Vse mogoče se že sedaj lahko najde. Verjetno bodo komunalna podjetja tudi to opazila, pa se bo morda pokazalo, da je manj smeti," predvideva Simon Dovrtel.

Cena lesnih peletov se je podvojila, močno so se podražila tudi zelo iskana drva, mnogi se zato poslužujejo nabiralništva. "Po naselju sem opazil storže od smrek," opaža Štremfelj. V pečeh pristanejo tudi plastificirane revije in oglasi. "Revije so premazane z raznimi snovmi, ki se lepijo na stene dimnika. To gre v zrak, to mi dihamo," je dodal Štremfelj.

"Predstavljajmo si, da ima vsak doma kamin v dnevni sobi in bi tja notri metali plastiko. Verjetno je to grdo in smrdi, torej tudi v drugo peč to ne paše," meni Dovrtel.