Kilometri ograj, blokirani mostovi, številni policisti in specialci ter že običajni dve proslavi ob dnevu državnosti. Tudi to je slovenska realnost. Prvo tako imenovano alternativno proslavo so zmotili samooklicani rumeni jopiči, ki so jasno in glasno dali vedeti, da jim program ni všeč. Med tem pa je uradno proslavo varovalo več sto policistov.