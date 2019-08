Vzhod Bosne in Hercegovine je stresel potres z magnitudo 4,7. Tresenje tal so po poročanju medijev med drugim čutili v Sarajevu, pa tudi na Hrvaškem in v Srbiji.

Žarišče potresa je bilo blizu Tuzle na globini deset kilometrov pod površjem. Tla so se stresla ob 15.02, je sporočil Evrosredozemski seizmološki center (EMSC). Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, za zdaj ni podatkov o gmotni škodi, po navedbah okoliških prebivalcev pa gre za enega močnejših potresov v zadnjem času.