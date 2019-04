Vzhod Krete zajelo obilno deževje, oblasti razglasile izredne razmere

V regiji Lassithi je v svojih domovih in trgovinah zaradi poplav ostalo ujetih več ljudi, na varno so jih morali prevažati s čolni, poroča grški Neakriti.gr. Za območje Sitie, ki se sooča s podobnimi težavami, so oblasti razglasile rdeč alarm. Gasilci in prostovoljci so vso noč reševali ljudi in črpali vodo iz stanovanjskih objektov. Evakuirali so 18 ljudi.