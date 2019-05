Vzhodni obali Indije se bliža ciklon Fani: poteka evakuacija 800.000 ljudi

Indijske oblasti so že začele z množično evakuacijo približno 800.000 prebivalcev z obalnih predelov. V petek naj bi tropski ciklon Fani, ki se trenutno zadržuje nad Bengalskim zalivom, dosegel obalo zvezne države Odisha. V zadnjih dneh se je Fani močno okrepila, vetrovi že dosegajo do 205 kilometrov na uro.

Na območju naj bi bilo nekaj tisoč osebja agencije za ravnanje ob naravnih nesrečah, ki pomagajo pri evakuacijah. "Prizadevamo si, da vse obvestimo o ciklonu ter preselimo ljudi v zavetišča," je za The Guardian povedal komisar za posebno pomoč Bishnupada Sethi. Dodal je, da imajo lokalne oblasti jasna navodila, da identificirajo "ranljive skupine ljudi in jih premestijo v zavetišča". Lokalni mediji poročajo, da so na tem območju vzpostavili okoli 850 zavetišč, v katerih lahko namestijo približno milijon ljudi.