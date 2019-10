Vzporedne volitve v Turingiji: zmaga Levice, AfD podvojila podporo

Socialdemokrati (SPD) so četrti z osmimi odstotki, Zeleni in liberalci (FDP) pa so prejeli po 5,5 odstotka glasov.

V boju za drugo mesto pa je, kot kažejo prvi rezultati vzporednih volitev, za las zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki naj bi prejela 23 odstotkov glasov volivk in volivcev, medtem ko so krščanski demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel prejeli 22 odstotkov glasov - gre za najslabši rezultat za CDU v tej zvezni deželi od leta 1990. Medtem je AfD podvojila svojo podporo - pred petimi leti je prejela dobrih deset odstotkov podpore, piše AFP.

Predvolilno kampanjo so zaznamovali grožnje skrajnih desničarjev s smrtjo vodji turinške CDU Mikeu Mohringu, požig vozila AfD in nacistična retorika, ki jo gre pripisati predvsem zloglasnemu glavnemu kandidatu AfD Björnu Höckeju, ki vodi skrajno desno krilo v stranki.

Podpora na volitvah za AfD se je v primerjavi s prejšnjimi volitvami povečala, kljub napadu na sinagogo, ko je moški v mestu Halle v deželi Saška-Anhalt, ki meji na Turingijo, oborožen z eksplozivom in strelnim orožjem, skušal vdreti v sinagogo. 27-letnik je priznal, da je imel skrajno desni in antisemitski motiv, v napadu sta bila ubita ženska na ulici pred sinagogo in moški v okrepčevalnici.

Nemški politiki so se združili z judovskimi skupinami ter krivdo za napad pripisali AfD, ki širi sovraštvo proti tujcem. A ministrski predsednik Turingije Bodo Ramelow verjame, da stvari niso tako preproste in ni mogoče krivde pripisati le AfD. Ramelow je sicer leta 2014 postal prvi politik Levice, ki je prevzel vodenje kake nemške dežele. Medtem ko se njegova stranka lahko veseli zmage, pa se Ramelowu obeta težko sestavljanje koalicije. CDU je do sedaj odklanjala sodelovanje z Levico, medtem ko so vse stranke zavrnile sodelovanje z AfD.