Vzrok požara v Majdičevem mlinu še nepojasnjen

Nemirna noč za Kranjčane s ponedeljka na torek. Tuljenje siren, rdeče nebo, evakuacije, vse to je bila posledica požara v Majdičevem mlinu, ki je že več let zapuščen. Ljudi, ki živijo v neposredni bližini, so zbudili zvoki padanja lesenih tramov ali policisti, ki so jih obvestili o nujni evakuaciji. Plameni so bili takrat nad stavbo visoki že več metrov, žareče saje je veter nosil daleč naokrog, nevarnost, da bi zgorel tudi stanovanjski objekt, ki je priključen zapuščenemu mlinu, pa vse večja. Gasilci so se z ognjem borili več ur.