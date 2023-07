Vzrok požara v Novih Jaršah napaka na klimatski napravi

V Novih Jaršah je v enem izmed stanovanjskih blokov zagorelo, uničena so štiri stanovanja. Kriminalisti so s pomočjo strokovnjakov Nacionalnega forenzičnega laboratorija opravili ogled in po zadnjih podatkih ugotovili, da je najverjetnejši vzrok požara tehnična napaka na klimatski napravi enega izmed stanovanj. Gorelo je kot bakla, pripovedujejo še vedno razburjeni prebivalci, ki so skoraj vso noč prebedeli. Na terenu je bilo 83 gasilcev iz ljubljanske gasilske brigade in petih prostovoljnih gasilskih društev.