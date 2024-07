Vzrok požara na portoroški plaži še ni znan

Udrta zoglenela streha, požgan in razmočen inventar, črne stene, razbito steklo. Tako je videti portoroški objekt z več lokali in trgovinami, po tem, ko je v nedeljo ogenj dobesedno pogoltnil priljubljen bar in nočni klub Alaya. Goreti je začelo v skladišču Alaye, nato pa se je ogenj zaradi alkoholnih pijač in plastike hitro razširil tudi v sosednje prostore. Pogorelo je kar 2000 kvadratnih metrov objekta. Gasilcem, z ognjem se jih je borilo okoli 100, pa je delo še dodatno oteževala nična vidljivost zaradi gostega črnega dima in 800 stopinj Celzija pod stropom. In če je že jasno, da bo škoda presegla tri milijone evrov, vzrok požara še ni znan.