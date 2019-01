Vzrok za požar v 'sobi pobega' na Poljskem napake v električni napeljavi

Požar je v petek izbruhnil v "sobi pobega" v mestu Koszalin na severu Poljske. Umrlo je pet deklet, starih 15 let, vzrok za njihovo smrt pa naj bi bila zadušitev. Moškega s hudimi opeklinami - šlo naj bi za 25-letnika - so prepeljali v bolnišnico, so po poročanju tujih medijev sporočili tamkajšnji gasilci.

"Varnost ni bila zagotovljena in to je pripeljalo do tragedije," je dejal Suski. Prav tako ni bilo ustrezne poti za evakuacijo, je dejal in opozoril na "hudo malomarnost" na lokaciji. Tiskovni predstavnik lokalnih gasilcev Tomasz Kubiakpa je dejal, da so morale enote, ki so gasile požar, uporabiti posebno opremo, da so se prebile do "sobe pobega".

Poljski notranji minister je odredil inšpekcijski pregled požarne varnosti na več kot 1000 lokacijah "sob pobega" po vsej Poljski.

"Sobe pobega" so priljubljena družabna igra, v kateri so igralci zaklenjeni v sobi, iz katere se morajo v omejenem času rešiti s pomočjo vrste namigov.