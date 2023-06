'Vzrokov za skalni podor vrha Fluchthorn je več'

Drugega najvišjega vrha v avstrijskih Silvretskih alpah na Tirolskem ob meji s Švico ni več. S skoraj 3400 metrov visoke gore Fluchthorn se je konec tedna odlomilo več tisoč ton skal in kamenja ter skupaj s križem, ki je označeval vrh gore, zgrmelo v dolino. Trenutek, ko je gmota kamenja in skal drvela proti dolini, so posneli gorski reševalci, ki se pogosto usposabljajo na tem območju.

Zdi se, da na srečo v podoru ni bil nihče poškodovan, čeprav je vzpon na zdaj 100 metrov nižji Fluhtorn priljubljen med alpinisti in plezalci. Geologi pravijo, da je vzrokov za skalni podor več: od premikanja tektonskih plošč, ki dvigajo Alpe, do odtaljevanja večnega ledu, ki pa naj bi bilo posledica podnebnih sprememb.