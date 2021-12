Waldorfska šola Radost življenja na Bledu ostala brez vpisa v razvid, zdaj ostaja zaprta

"Ideja o Waldorfski šoli na Bledu je v meni rasla kar nekaj časa in lani januarja smo se odločili, da začnemo," razlaga direktorica Valentina Erznožnik. "Kar tri ali štiri mesece smo resno delali na iskanju primernih prostorov za šolo. Da so dovolj veliki, da so po prostorskem aktu primerni za izobraževanje, da imajo možnost za nadaljnji razvoj. Ni pa vse samo v prostorih, potrebno je pridobiti tudi kader in pa seveda potem tudi učence," pojasnjuje Erznožnikova.

Ko jim je vse to uspelo se je zapletlo pri vpisu v razvid osnovnih šol. Waldorfska šola Radost življenja ni vpisana v razvid, vlogo so posredovali na ministrstvo za izobraževanje vendar so jim od tam sporočili, da ne izpolnjujejo pogojev za vpis v razvid. "Ker se to dogaja poleti, in ima ministrstvo počitnice, sva ugotovili, da bo treba nekako urediti vpis otrok. V zadnjih dneh avgusta sva dobili kontakt z OŠ Livada in ti so bili naklonjeni ideji, da vpišejo otroke, ki se želijo pri nas šolati, torej da so vpisani pri njih, a imajo status šolanja na domu," še dodaja.

Tako so se otroci izobraževali v prostorih šole, znanje pa so na koncu leta izkazovali z izpiti. Glede razvida pa so jim na ministrstvu za izobraževanje rekli, da jim za vpis manjka soglasje Waldorfske šole Ljubljana. "Mi smo prepričani, da je to soglasje nepotrebno, kajti waldorfski kurikulum za 9-letno OŠ je javno veljavni učni načrt in že sama beseda pove, če je javno veljavni, da je javen in da ni zaseben," pravi Erznožnikova. Dodaja pa še: "Bili smo primorani vložiti upravni spor, na upravno sodišče. Od sredine julija imamo na sodišču spor z ministrstvom za izobraževanje, da zahteva od nas nekaj kar ni potrebno."

Nato pa so nastopile še finančne težave

Dolgovi, največji račun za ogrevanje je ostal neplačan. "Seveda smo v tem času vse finančne sile izčrpali in kot dober gospodar moraš ukrepati. Zato sem šolo zaprla," pravi Erznožnikova.

Šola je zaprla svoja vrata 19. novembra letos, otroci so tako sredi šolskega leta ostali brez nje. 33 otrok se sedaj po zaprtju šole izobražuje na domu in kot so nam povedali na bližnji OŠ na Bledu noben od staršev ni izkazal interesa za prepis na njihovo šolo.