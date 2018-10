Umaknili obtožbe ene od treh tožnic, se primer proti Weinsteinu ruši?

Odjeknila je namreč novica, da tožilstvo iz postopka umika obtožbe Lucie Evans, ki je ena od treh tožnic v primeru spolnih napadov, ki naj bi jih zagrešil Weinstein.

V prispevku New Yorkerja, ki je zrušil Weinsteinovo hišico iz kart, je Evansova dejala, da jo je Weinstein prisilil v oralni spolni odnos, ko sta bila sama v njegovi pisarni, kjer sta govorila o njeni igralski karieri. To naj bi se zgodilo leta 2004, ko je bila Evansova 21-letna študentka.

Sodnik se je z izločitvijo obtožb Evansove strinjal, tožilstvo pa trdi, da je primer kljub temu trden. "Naprej gremo s polno paro,"je dejala Joan Illuzzi-Orboiz pisarne pristojnega tožilca.

Precej bolj neprizanesljiv pa je bil Weinsteinov odvetnik Benjamin Brafman, ki je menil, da je Evansova enostavno lagala veliki poroti, na njene izjave pa naj bi vplivali "skorumpirani preiskovalci".

Ameriški mediji imajo o tem, kaj se je zgodilo s primerom Evansove, večinoma dve teoriji - po prvi je tožilstvo videlo, da obstajajo velike težave s policijskimi zaslišanji Evansove, kjer naj bi preiskovalci skušali vplivati na izjave priče oziroma naj bi zamolčali dejstvo, da obstaja priča, ki izjave Evansove postavlja pod vprašaj, po drugi pa so se pojavila sporočila iz zasebne korespondence Evansove, ki naj bi nakazovala, da je bila "epizoda" z Weinsteinom prostovoljna. Preiskovalci v primeru naj bi bili po nekaterih poročanjih tudi tarča notranje preiskave o tem, kako je bil primer voden.

Odvetnica Evansove je medtem sporočila, da je Evansova razočarana nad dejstvom, da se je tožilec odločil, da "jo zapusti". "Bodimo si na jasnem. Odločitev tožilstva, da zavrže obtožbe moje klientke, ne pove nič o tem ali je Weinstein kriv ali nedolžen. Prav tako ne spodkopava izjav moje klientke, da jo je spolno napadel. Pove pa marsikaj o slabem delu tožilstva na Manhattanu in veliko o tem, kako slabo vodijo primer," je dejala Carrie Goldberg.

Weinstein vse obtožbe zanika, še vedno pa se bo moral na sodišču zagovarjati zaradi obtožb, da je leta 2013 v hotelski sobi posilil neimenovano žrtev, ter zaradi primera iz leta 2006, ko naj bi v nezaželen spolni stik prisilil neko drugo žensko. Weinstein je sicer na prostosti, potem ko je poravnal milijonsko varščino.

Mnogi sicer menijo, da se nad tožilstvom v primeru Weinstein zgrinjajo črni oblaki in da je obsodba Weinsteina vse bolj vprašljiva. Po drugi strani pa ni malo tistih, ki so prepričani, da tožilstvo niti nima pretiranega interesa, da padlega mogotca spravi za zapahe. Tožilec Cyrus Vance je bil v preteklosti že evčkrat kritiziran, češ da ščiti bogataša, med drugim potem ko je leta 2015 zavrnil pobudo, da ga pred sodišče zvleče, ker se je neprimerno dotikal italijanske manekenke. Takrat menda ni bilo dovolj dokazov, čeprav je obstajal posnetek. Tudi po razkritju zgodbe o Weinsteinovem obnašanju do žensk, je tožilstvo potrebovalo ogromno časa, da je nato pod hudim pritiskom javnosti le spisalo obtožnico.