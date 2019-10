WHO: Izkoreninili smo dva od treh sevov virusa otroške paralize

Svet je korak bližje cilju, da povsem izkoreninimo otroško paralizo. Znanstveniki so namreč potrdili, da smo že izkoreninili dva od treh sevov virusa, ki povzročajo to bolezen. Zadnji preostali sev virusa pa se pojavlja le še v dveh državah na svetu.

Na današnji svetovni dan otroške paralize je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) naznanila zgodovinski dosežek: izkoreninili smo že dva od treh sevov poliovirusa, ki povzročajo otroško paralizo. Neodvisna komisija strokovnjakov je namreč ugotovila, da smo se po vsem svetu uspeli znebiti še poliovirusa tipa 3 (WPV3). Že pred štirimi leti smo izkoreninili sev tipa 2 (WPV2). WPV3 je tako že drugi od treh sevov poliovirusa, ki smo ga na svetovni ravni izkoreninili. Zadnji primer okužbe s tem sevom so zaznali na severu Nigerije leta 2012. Od takrat pa so s pomočjo globalnega nadzornega sistema spremljali, ali se morda ta sev virusa pojavlja še kje. In znanstveniki so zdaj potrdili, da je ta sev dejansko izginil. Njegov primerek živi le še v strogo zaprtem in varovanem laboratoriju. "Divji poliovirus tipa 3 je globalno izkoreninjen. To je pomemben dosežek, ki bi moral pospešiti proces izkoreninjenja in ki nas motivira za zadnji korak – izkoreninjenje divjega poliovirusa tipa 1," je ob predstavitvi uradnega certifikata o tem dosežu dejal profesor David Salisbury, predsednik neodvisne Globalne komisije za certificiranje izkoreninjenja poliomielitisa (otroške paralize).

Eden od ključnih ukrepov pri izkoreninjenju sevov divjega poliovirusa je cepljenje. FOTO: AP

Zadnji sev otroške paralize prisoten le še v dveh državah Na svetu so obstajali trije posamezni in imunološko različni sevi divjega poliovirusa: tip 1 (WPV1), tip 2 (WPV2) in tip 3 (WPV3). Vsi trije sevi pa povzročajo iste simptome oziroma bolezen – nepopravljivo otroško paralizo in celo smrt. Zaradi pomembnih genetskih in viroloških razlik med temi tremi sevi pa jih znanstveniki obravnavajo kot tri ločene viruse, ki jih moramo izkoreniniti vsakega posebej.

Divjega poliovirusa tipa 3 od leta 2012 niso zaznali nikjer na svetu. Tip 2 so za izkoreninjenega razglasili septembra 2015, zadnji primer okužbe s tem virusom pa so zaznali leta 1999 v Indiji.

"Izkoreninjenje otroške paralize bo pomemben mejnik za globalno zdravje. Predanost partnerjev in držav skupaj z inovacijami je pripomoglo k temu, da je od treh serotipov divjega poliovirusa ostal le še eden," je dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus in predsednik nadzornega odbora Globalne pobude za izkoreninjenje otroške paralize (GPEI). "Ostajamo povsem predani cilju, da zagotovimo vse potrebno za izkoreninjenje vseh sevov poliovirusa. Pozivamo vse naše vlagatelje in partnerje, da ostanejo z nami, dokler ne dosežemo končnega cilja," je še dodal. Na svetu sta le še dve državi – Afganistan in Pakistan, kjer je divji poliovirus tipa 1 še vedno prisoten. "Naših prizadevanj zdaj ne smemo ustaviti: moramo izkoreniniti še preostali sev poliovirusa. Imamo dobre novice iz Afrike: od leta 2016 niso nikjer na kontinentu zaznali poliovirusa tipa 1, kljub vse boljšemu nadzoru," je dejal Salisbury, ki je poudaril, da je to izjemen dosežek. Zakaj je ta dosežek tako pomemben? Izkoreninjenje dveh od treh sevov poliovirusa je pomembno, saj dokazuje, da je svet brez otroške paralize možen. Ključni pri tem pa bodo nadaljnji ukrepi in zaveze držav, v katerih se virus še pojavlja, pa tudi mednarodna (finančna) podpora prizadevanjem za doseganje tega cilja. Kot so poudarili v Globalni pobudi za izkoreninjenje otroške paralize, so od leta 1988 prizadevanja za izkoreninjenje te bolezni globalni zdravstveni blagajni privarčevala več kot 24 milijard evrov. Če nam bo uspelo obdržati svet brez otroške paralize, bo to pomenilo dodatnih 12,6 milijard evrov prihrankov do leta 2050 v primerjavi s stroški, ki bi nastali v posameznih državah s tem, da bi še naprej nadzirali širjenje teh virusov, so pojasnili.

Dva od treh sevov poliovirusa sta izkoreninjena. FOTO: Dreamstime