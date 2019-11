WHO ne vidi napredka v borbi proti globalni epidemiji debelosti mladostnikov

Štiri petine mladostnikov na svetu ni dovolj telesno dejavnih, kar gre v škodo njihovemu zdravju, je pozorila Svetovna zdravstvena organizacija. V prvem poročilu o globalnih trendih na področju telesne dejavnosti mladostnikov je še posebej opozorila na premajhno telesno dejavnost deklet.

Glede na ugotovitve svetovne zdravstvene organizacije (WHO) nujno potrebujemo ukrepe, s katerimi bi mlade odvrnili od ekranov in jih spravili v gibanje."Absolutno moramo storili več, ali pa bodo imeli ti najstniki zelo slabo zdravstveno sliko," je novinarjem pred objavo poročila povedala njegova soavtoricaLeanne Riley. Poročilo, objavljeno v strokovni publikaciji The Lancet Child & Adolescent Health journal, temelji na raziskavah, ki so jih med letoma 2011 in 2016 v 146 državah opravili med okoli 1,6 milijona učenci v starosti med 11 in 17 let. Iz poročila izhaja, da 81 odstotkov teh mladostnikov ni doseglo priporočila WHO o najmanj eni uri telesne dejavnosti dnevno.

Med telesno dejavnost WHO na primer uvršča hojo, igranje, kolesarjenje ali sodelovanje v organiziranih športih. FOTO: iStock

Podatek je zaskrbljujoč, saj redna telesna dejavnost zdravju prinaša obilico koristi, od izboljšane kondicije srca in dihalnih organov do boljših kognitivnih funkcij, kar pomeni lažje učenje. Telesna vadba je tudi pomembno orodje v prizadevanjih za zajezitev globalne epidemije debelosti. A poročilo v 15-letnem obdobju, ki ga je zajelo, ne ugotavlja praktično nobene spremembe, ko gre za telesno dejavnost mladostnikov, čeprav si je svet na tem področju zastavil ambiciozne cilje. "Nobenega napredka na opažamo," je komentirala Rileyeva. Poročilo se sicer ne ukvarja posebej z razlogi za telesno nedejavnost mladostnikov, a po ocenah Rileyeve je "elektronska revolucija očitno spremenila najstniške vzorce gibanja oz. jih spodbudila k temu, da več sedijo - kar pomeni, da so manj aktivni". Avtorji poročila razlog v nezadostni telesni dejavnosti vidijo tudi v tem, da mladostniki zaradi slabe infrastrukture na eni in negotovih varnostnih razmer na drugi stani le težko na primer v šolo hodijo peš ali s kolesom. Poročilo ugotavlja tudi, da so ravni telesne nedejavnosti mladostnikov trdovratno visoke po vseh regijah in državah sveta. Kot je novinarjem povedala glavna avtorica Regina Guthold, telesna nedejavnost mladostnikov prevladuje tako rekoč povsod. "V zelo številnih državah med 80 in 90 odstotkov mladostnikov ne dosega priporočil glede telesne dejavnosti," je povedala. Kot izhaja iz poročila, je na primer v Bangladešu raven telesne dejavnosti mladostnikov 66-odstotna, v Južni Koreji pa že 94-odstotna. Dekleta so manj aktivna Še posebej je stanje zaskrbljujoče, ko gre za mladostnice, saj jih je le 15 odstotkov na svetu priporočeno telesno dejavnih. Med mladostniki je na drugi strani delež dovolj telesno dejavnih 22 odstotkov. Dekleta so bile glede na ugotovitve poročila manj telesno dejavne v vseh razen štirih preučenih državah. To so Afganistan, Samoa, Tonga in Zambija. Poleg tega je v vseh letih, ki jih je zajelo poročilo - torej od leta 2001 do leta 2016, telesna nedejavnost deklet ostala pri 85 odstotkih, medtem ko se je pri dečkih vendarle nekoliko izboljšala in padla z 80 na 78 odstotkov. Kot so ugotovili avtorji poročila, je v številnih državah večja telesna nedejavnost deklet povezana z razlikovanjem med spoloma, katerega posledica je na primer pritisk nanje, da ostajajo doma, pa tudi strah, da se jim bo izven doma zgodilo kaj hudega.

Promocija telesne dejavnosti pogosto prikrojena oz. osredotočena na moške, je ob tem izpostavila Gutholdova. FOTO: Thinkstock