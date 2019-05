WHO priznal izgorelost za bolezen

V zadnji posodobitvi kataloga bolezni in poškodb je WHO prepoznal izgorelost kot "sindrom, ki se pojavi kot rezultat kroničnega stresa na delovnem mestu, ki se ga ni primerno obravnavalo".

Sindrom se izraža na tri načine in sicer kot utrujenost in občutek pomanjkanja energije, povečan mentalni odpor do dela ali negativizem in cinizem do dela ter pomanjkanje profesionalne učinkovitosti.