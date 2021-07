Diabetes: bolezen sodobnega časa

Leta 2019 je bilo v Sloveniji 43,5 odstotka vseh smrti v starostni skupini pod 60 let povezanih s sladkorno boleznijo, s čimer se umeščamo v sam evropski vrh. V istem letu je bilo na svetu 463 milijonov oseb s sladkorno boleznijo in po napovedih jih bo do leta 2045 kar 700 milijonov. Skrb vzbujajoče je, da je bilo med epidemijo 57 odstotkov bolnikov manj aktivnih, ena tretjina pa je poročala o večjem nihanju ravni krvnega sladkorja. In čeprav je bil dostop do zdravil v Sloveniji med epidemijo dobro urejen, je bilo težje priti v stik z zdravniki. Poleg tega želi več kot 80 odstotkov oseb s sladkorno boleznijo posvete še naprej opravljati v živo, ne na daljavo.

