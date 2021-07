Zapleti na referendumu: volivka glasu ni mogla oddati, saj se je v okvir podpisala druga oseba

Tri dni po referendumu je Državna volilna komisija sklicala sejo, na kateri so obravnavali ugovore volivcev, ki svojega glasu v nedeljo niso mogli oddati. Med njimi je tudi Barbara iz Ljubljane, ki ji je volilni odbor ob prihodu na volišče pojasnil, da ne more glasovati, ker je že glasovala na predčasnih volitvah. A glas ni bil njen, v okvirček, kjer bi moral biti njen podpis, se je namreč podpisal nekdo drug. Primeri, ki jih je državna volilna komisija obravnavala poleg njenega, so bili podobni, težave pa so nastale tudi z vlogami, oddanimi prek e-uprave. Državna volilna komisija se je lotila vprašanja, kako preprečiti takšne težave, a nekatere ugovore kmalu zavrnila, tudi zato, ker ti glede na očiten rezultat ne bi prispevali k spremembi volilnega izida.

icon-expand