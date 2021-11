S premalo pitne vode in krme ter v slabih življenjskih razmerah naj bi zopet živeli konji iz okolice Komna, o katerih smo v preteklosti že večkrat poročali. Da so živali zvezane, da jim primanjkuje naravne paše in da prosto tavajo naokrog, zdaj zopet opozarjajo prebivalci Malega Dola – ali je stanje res tako skrb vzbujajoče?