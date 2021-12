Mariborčanom bo del položnic za november in december subvencionirala občina

Gre za približno tretjino občanov, ki so priklopljeni na toplotno ogrevanje mariborske Energetike in ki so na ravni celotne države utrpeli največji porast cene – za več kot 100 odstotkov v zadnjem letu. Občina jim bo subvencionirala položnice, ki jih dobijo v decembru in januarju, saj bi bile te še krepko višje kot prejšnji mesec. Da jim je treba pomagati, je v torek odločil mestni svet. Kako pa bo z vsemi ostalimi Mariborčani? Bodo pomagali tudi njim?

