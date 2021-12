Politična kriza v BIH se še poglablja: Republika Srbska se umika iz zveznih institucij

Nekateri svarijo pred novim krvavim konfliktom v regiji. Parlament Republike Srbske, v katerem ima večino stranka sopredsedujočega Bosni in Hercegovini, Milorada Dodika, je v petek zvečer namreč izglasoval umik svojih predstavnikov iz skupnih državnih ustanov. V prihodnjega pol leta naj bi pristojnosti na področju davkov, sodnega sistema in vojske prenesli na raven srbske entitete. Evropa in Združene države Amerike naj bi razmišljale o sankcijah zoper posameznike, predvsem Dodika, ki ni nikoli skrival teženj po odcepitvi in uživa podporo Rusije. Iz Evropskega parlamenta je celo slišati, da se je Unija pripravljena tudi vojaško odzvati in v Bosno nemudoma poslati več tisoč vojakov.

