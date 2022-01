Napadi na sodnike ali njihovo lastnino, kakršen se je zgodil ljutomerskemu sodniku Gorazdu Tivadarju, so vse prej kot redki. Toda ne obravnavajo se kot napad na uradno osebo, zato morajo sodniki sami poskrbeti za zasebne tožbe, ki pa jih tožilstvo ne obravnava prednostno in se lahko zato vlečejo več let.