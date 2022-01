Glavna tema med ribiči je "veš, kakšno sem ujel", druga pa zagotovo dogovor o tem, da bi lahko slovenski ribiči lovili vse do Umaga, hrvaški ribiči pa vse do Kopra. Kdo je na boljšem? Hrvaški ali slovenski ribiči? Katere ribe so boljše, slovenske ali hrvaške? Vse to je zanimalo Aleksandra Pozveka, ki je odšel na Obalo, da iz prve roke izve, kje se bolj izplača namakati trnek.