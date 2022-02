Predlog zakona o posojilih v frankih

Več kot 32 tisoč ljudi v Sloveniji je na bankah dobilo kredit ne v evrih, ampak takrat ugodnejši v švicarskih frankih, ko pa je vrednost franka zrasla, so se tudi mesečni obroki izjemno povečali. Tako so nekateri plačevali kar dvakratno vrednost obrokov in mnogi tega seveda niso zmogli. Med tem, ko se na odločitev Ustavnega sodišča, kamor so se obrnili kreditojemalci, združeni v združenju Frank, še čaka, pa bi lahko agonijo prerezali kar poslanci. A tudi tokrat obrvi dvigujejo tisti, ki so kredit vzeli v evrih, in pravijo, kdo pa bo nam vrnil kaj, ko se obrestna mera dvigne.