Alenka Bratušek o položaju žensk v politiki: 'Situacija je trenutno še slabša'

Čeprav so zadnje napovedi pred volitvami 2018 Alenki Bratušek in njeni ekipi napovedovale okoli tri odstotke, torej brez sedeža v parlamentu, so nato dosegli pet odstotkov in s tem dobili poslanca več kot na volitvah leta 2014. Ko so z Marjanom Šarcem na čelu sestavili prvo manjšinsko vlado, je SAB prevzela tri ministrstva, Bratuškova je zase zadržala infrastrukturno. Po padcu Šarčeve vlade si je Bratuškova sicer prizadevala za oblikovanje projektne vlade, a je bolj kot ne pri ideji tudi ostalo.

Ko so v poslanski skupini izgubili enega člana, umrl je namreč poslanec Franc Kramar, je poslansko mesto pripadlo predsednici stranke. Konec prejšnjega leta pa so svoje poslanske vrste še okrepili za enega poslanca, in sicer nekdanjega člana SMC in nato nepovezanega poslanca Branislava Rajića.

Če kje, potem vemo, da ima stranka SAB izkušnje na finančnem področju, saj so se, ko je bila Alenka Bratušek premierka, iz prve roke srečali in spopadali z gospodarsko krizo in državo reševali iz rdečih številk. Ob številnih vladnih obremenitvah proračuna v zadnjih dveh letih zato opozarjajo, da so finance bolne kot še nikoli. Toda dejstvo je, da je slika zdaj drugačna kot pred desetimi leti, ki je zahtevala tudi hitro urgiranje in blaženje akutnih kriz. Besede, naj se ne zadolžujemo, pa so tako prazne za tiste, ki zaradi zdravstvene in energetske krize živijo iz dneva v dan.