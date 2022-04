Minister Podgoršek odstopil s položaja

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je odstopil s svojega položaja. Odnesla ga je afera "neplačan hotelski račun". Minister sicer razlaga, da je račun za zasebno bivanje v hotelu pozabil plačati, a zgodba se zapleta. Zakaj je račun najprej plačalo podjetje KŽK, v kakšnem razmerju so z ministrom in zakaj je minister svoj dolg poravnal šele potem, ko so začela prihajati prva novinarska vprašanja. O relaciji med ministrom in podjetjem KŽK je govorila tudi razrešena direktorica Sklada kmetijskih zemljišč Irena Majcen.