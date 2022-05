Kdo so pripadniki bataljona Azov?

Rusija je v zameno za omilitev sankcij Zahoda pripravljena vzpostaviti ladijske koridorje iz blokiranih ukrajinskih pristanišč. Medtem pa ruske sile stopnjujejo napade na vzhodu države. V regijah Doneck in Lugansk so napadle več kot 40 mest. Proruski separatisti so sporočili, da so doslej zajeli okoli osem tisoč ukrajinskih borcev, ki so vojni ujetniki. Rusko vrhovno sodišče odloča, ali bodo razglasili ukrajinski bataljon Azov, ki je do zadnjega branil Mariupol, za teroristično skupino. Rusija je ta bataljon doslej že večkrat obtožila vojnih zločinov, kljub temu da je sama v vojno z Ukrajino poslala Čečene, ki veljajo za hladnokrvne morilce in mučitelje.