Koalicija vložila nov predlog za razrešitev Zorčiča

Sredin poziv vodij koalicijskih poslanskih skupin Igorju Zorčiču, da odstopi z mesta predsednika Državnega zbora, očitno ni padel na plodna tla. A po 47 podpisih podpore – poleg koalicijskih poslancev torej še podpisi opozicijskega SNS-a, Desusa in dveh poslancev manjšin – ki pa so se na koncu izkazali za bianco podpise, je pod predlog rošade na vrhu Državnega zbora zbranih le 38. Podpis so torej prispevali zgolj poslanci koalicijskih strank.

