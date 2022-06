Dražje življenjske razmere upokojence prisilile v iskanje služb

In razmere so marsikaterega upokojenca, če se hoče prebiti skozi mesec, prisilile, da si v jeseni življenja znova poišče službo. "Več kot 60 tisoč jih je na pragu tveganja revščine," pravi podpredsednica Zveze društev upokojencev Jožica Puhar . V Tušu za sedem evrov bruto na uro vabijo v svoje vrste tudi starejše občane in kot odgovarjajo, beležijo nadpovprečen odziv, razlogi upokojencev so različni, a da ni zanemarljivo, da si lahko z dodatnim zaslužkom privoščijo več. Podobno razlaga tudi Andreja Kočar Pečnik , soustanoviteljica platforme SeniorDela, ki je nekakšna vez med upokojenci in delodajalci. "Povem lahko, da cele dneve dobivamo prijave starejših, ki bi želeli delati, prav tako so že objavljeni različni oglasi."

Če smo že prej pazili, koliko zapravimo, zdaj šteje vsak cent, pripovedujejo upokojenci na eni izmed tržnic v prestolnici. "Meso, mleko, olje in take reči," našteva eden izmed upokojencev. "Zdaj moraš že kar malo vedeti, v katero trgovino greš. Ene stvari moraš spremljati, nekje imajo cenejše stvari, nekje dražje," še dodajajo.

Podjetja iščejo čistilce, sezonske obiralce sadja, skladiščnike. "Od teh osnovnih del, ko nekdo potrebuje pomoč pri inventuri dvakrat letno, do tega da iščejo nekoga, ki bo pomagal urejati sobe in podobno. Iščejo tudi nadomestne dedke in babice, skratka res najrazličnejša dela," pojasni Kočar Pečnikova.

A mnenja glede dela med upokojitvijo so deljena: "Zelo žalostno, če si delal toliko let, mislim, da je vsak zgaran," pravi upokojenka. "Jaz sem 41 let naredil, zdaj imam dovolj, naj še drugi delajo," pa menijo drugi. Pa tudi če bi lahko, se morajo upokojenci držati zakonskih omejitev, če ne želijo, da to vpliva na njihovo pokojnino

Kakšne so omejitve za upokojence, ki si želijo ob prejemanju pokojnine tudi delati?

Vlada je ta obseg marca letos malce razširila. Upokojenec lahko začasno ali občasno delo opravlja največ 90 ur na mesec, trikrat na leto pa lahko to število ur poveča na 120. A tu se omejitve ne končajo, na letni ravni lahko dela največ 1.080 ur, za kar je zgornja meja letnega zaslužka postavljena pri 9237 evrih bruto.

Če kar koli od tega prekrši oziroma preseže, ga čaka kazen v višini od 250 do 500 evrov. In zakaj bi morali omejitve dela v pokoju še bolj zrahljati? "Tisti, ki niso izčrpani in so se relativno hitro upokojili ter imajo mogoče benificiran staž, poleg tega pa še dovolj energije, za tiste je ta možnost, da delajo na nekih novih delih izredno dobra. Mislim, da je zelo pomembno, da tukaj sledimo temu cilju, ki je za starejše po celotni Evropi zelo pomemben, da človek dela, dokler lahko, kolikor zmore, kolikor zna," je jasna Puharjeva. "Upokojenci potrebujejo vključenost, vsi ljudje se želimo počutiti koristne, želimo pripadati družbi," pa dodaja Kočar Pečnikova.