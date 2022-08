Komu bodo namenjena nova javna najemna stanovanja?

Najti ugodno najemno stanovanje danes je kot iskanje igle v senu, nam pove sogovornica iz Ljubljane. Družina - doma imajo še 5 letnega otroka - se preživlja le s partnerjevo nizko plačo. "Zdaj smo že šesto leto na čakalni list, tretjega avgusta je bil spet razpis. Ker kandidiramo za neprofitno mestno stanovanje, smo prišli s 1300 mesta na približno 900 mesto," razlaga sogovornica.

In čeprav si lahko v roku dveh let Slovenija od novo zgrajenih 1244 stanovanj obeta 714 neprofitnih, ki se bodo oddajala za približno devet evrov na kvadratni meter, kot danes razlaga direktor Stanovanjskega sklada republike Slovenije Črtomir Remec. Ta razlaga: "Nekatera so praktično že zgrajena, to predvsem govorim za Maribor pod Pekrsko Gorco, kjer čakamo na uporabno dovoljenje. Prednostne kategorije so mladi, mlade družine, vsi s posebnimi potrebami in pa če stanovanja nimaš."

Tudi o stanovanjih republiškega sklada tričlanska družina, na podlagi preteklih izkušenj, ne upa sanjati, doda sogovornica: "Pri republiških razpisih je problem, da je treba za pol leta v naprej dati najemnino. S tem, da te čaka prazno stanovanje, v katerem je samo straniščna školjka."

Tega denarja, nadaljuje, enostavno nimamo. Koliko bo treba plačati vnaprej, se sicer razlikuje od občine do občine. Še dodatno, pove sogovornica, pa jih ovirajo razpisni pogoji: "Točkovanje je problematično za nas, ker nismo mlada družina, torej nisva par pod 30 let, nismo več članska družina in na srečo smo zdravi. Tako da si točk ne nabiramo dovolj hitro."