Žrtve trgovanja z ljudmi tudi v Sloveniji

"Draga moja, kupili smo te. Nikoli se ne boš vrnila." To je stavek, ki ga je slišalo mlado iraško dekle, katerega usoda je bila zapečatena, ko je bilo prodano v trgovini z ljudmi. V Iraku so pravice žensk v zadnjih desetletjih močno nazadovale. Novinarji Al Jazeere so več kot leto dni raziskovali področje trgovine z ljudmi, opravili številne pogovore z žrtvami, aktivisti, trgovci z ljudmi, sodniki in ugotovili, da se v državi v prostitucijo prodajajo predvsem mlada dekleta iz revnih družin.