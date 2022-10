Razočarani zdravstveni sindikati

Razočarani smo, zdi se nam, da nas vlečejo za nos, so odzivi sindikatov zdravstvenega in socialnega varstva, ki so po dveh krogih pogajanj s triurno zamudo le prejeli protipredloge Ministrstva za zdravje. Sam minister za zdravje Danijel Bešič Loredan jih je obljubil do treh popoldne, prejeli so jih ob šestih. Protipredlog naj bi urejal plačna nesorazmerja v zdravstvu, a v njem ni zajetih treh plačnih skupin, med njimi tudi zdravnikov in zobozdravnikov. V Sindikatu Fides najbrž predloga zato na mizo niso prejeli, so pa sindikati kritični tudi do vladnega predloga spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva odpravo plačnega stropa.