Kako deluje Toplarna Ljubljana?

Medtem ko se Francija sooča s pomanjkanjem pogonskih goriv, pri nas krize ni. Tudi v Ljubljani, kjer se največ ljudi, kar 80 odstotkov, ogreva prek elektrarne in toplarne v Mostah, bodo radiatorji pozimi topli. Za ogrevanje prestolnice v toplarni namreč uporabljajo indonezijski premog in večinoma slovenski les, obeh energentov pa je po zagotovilih pristojnih dovolj. Da pride toplota do več kot 100 tisoč stanovanj, je položenih kar 540 kilometrov cevi – kar je enako, kot je razdalja od Ljubljane do Beograda. In kako izgleda peč mesta?