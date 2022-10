Kaj je delo družinskega zdravnika?

Na pogajanjih novih prebojev k razrešitvi nastalih nesorazmerij ni bilo, pravijo sindikati. Vladna stran namreč vztraja, da plačni skupini J, torej tistim najslabše plačanim v zdravstvu, plač ne bodo dvigovali. Sindikati pa odločno: Če na naslednjih pogajanjih čez 14 dni posluha ministra Danijela Bešiča Loredana še vedno ne bo, bomo tudi mi svoja dejanja zaostrili. A tudi med zdravniki, četudi je do dogovora torej prišlo in bodo dobili neki nov plačni steber in s tem višje plače, te še zdaleč ne urejajo težav.