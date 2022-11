Otvorili nov varstveno bivalni objekt na Bučki

Na Bučki je v torek pod okriljem Zveze Sonček, sredi narave, zaživela prav posebna hiša, ki bo namenjena najranljivejšim članom naše družbe. Kot kaže, so v občini Škocjan na Dolenjskem drugačnosti bolj naklonjeni, kot so - spomnimo, bili občani Divače, ki so nasprotovali gradnji varstveno delovnega centra za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Dobrodošlico so v novem domu tako zaželeli šestim odraslim ljudem, ki bodo imeli odslej možnost bivati v skupnosti izven primarne družine, vključevali se bodo v novo okolje in kar je najpomembneje - živeli samostojnejše življenje.