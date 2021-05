Sneg in nizke temperature zamenjale pomlad

Kot kaže, je v teh dneh nazaj, čeprav nič kaj dobrodošla, tudi zima. Zimske temperature se letos zares sploh niso poslovile. In če nekateri še vedno uživajo na višjeležečih smučiščih, se drugim že pošteno kolca po višjih poletnih temperaturah. Eden izmed takih je tudi Aleksander Pozvek, ki je šel v akcijo, in preverjal, kdo je odgovoren za to, da zima še vedno traja, kljub temu da smo meseca maja.

icon-expand