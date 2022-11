Izbrisane napotnice: minister obljublja rešitev v treh mesecih

Danes popoldne se je začela tudi nujna seja odbora državnega zbora za zdravstvo, sklicana prav zaradi izbrisa napotnic. Sklic seje je zahtevala stranka NSi, saj želijo odgovore na to, kako je lahko prišlo do izbrisa skoraj 300.000 napotnic, kdo bo za to odgovarjal in ali so že uspeli identificirati vse paciente, ki so ostali brez napotnice. O interpelaciji zdravstvenega ministra v Novi Sloveniji pa za zdaj še ne razmišljajo.

Preverili smo, koliko izbrisanih napotnic so v zadnjem tednu odkrili po bolnišnicah. Iz celjske bolnišnice so nam sporočili, da o številu pacientov, ki so ostali brez napotnice, še ne morejo govoriti, saj iz števila izbrisanih terminov ne morejo sklepati, za koliko pacientov gre, saj imajo recimo tisti s kronično boleznijo več let veljavne napotnice in veliko število terminov.