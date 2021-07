V veljavi interventni zakon za pomoč ob epidemiji: kdaj bomo bone lahko uporabili?

Potem ko so poslanci sklenili, da na nov interventni zakon za pomoč ob epidemiji, PKP 9, ni mogoče razpisati referenduma, je bil še isti dan objavljen v uradnem listu in od danes velja. Na voljo je tako novih 243,5 milijona evrov pomoči, tokrat namenjene predvsem turizmu in povezanim panogam. Poleg sofinanciranja regresa in podaljšanja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa naj bi vsi prebivalci Slovenije prejeli tudi nove bone, ki jih bo tokrat mogoče unovčiti na področju gostinstva, turizma, športa, pa tudi kulture. Kdaj pa jih bomo lahko uporabili? Njihova vrednost za odrasle bo 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Ker bodo novi boni veljali za več dejavnosti, bodo lahko na primer starši v knjigarnah, kjer prodajajo šolske potrebščine, te kupili tudi na bone.

icon-expand