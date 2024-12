Slovenski ribiči s svetovnega prvenstva v Mehiki prinesli bronasto medaljo

Sloveniji je znova uspelo. Ekipa petih ribičev se je s svetovnega prvenstva v ribolovu na velike ribe vrnila z bronasto medaljo, s tem pa so našo državo postavili na svetovni zemljevid. Osvojili so namreč prve stopničke Slovencev v tej kategoriji nasploh. Kako poteka lov na več desetkilogramske ribe in koliko teh so morali ribiči ujeti za medaljo, nam je zaupal kapetan slovenske ekipe, ki se je pred natanko tednom dni vrnila z 32. svetovnega prvenstva, ki je potekalo v sončni in topli Mehiki.