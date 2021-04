Z AstraZeneco cepili več kot 18 milijonov Britancev

Ministri za zdravje držav članic Evropske unije se niso mogli dogovoriti o skupnih smernicah glede uporabe AstraZenece. Niti o starostni meji za cepljenje. A se je več držav že odločilo, da bo omejilo cepljenje s tem cepivom na starejše ljudi. V Sloveniji za zdaj cepivo AstraZenece ostaja rezervirano za ljudi v starosti od 60 do 65 let. V Veliki Britaniji, kjer so cepivo AstraZeneca razvili, so mlajšim od 30 let prepustili odločitev o cepljenju s tem cepivom. Kako ljudje na Otoku te odločitve sprejemajo?

icon-expand