Z audijem bežal pred policisti, vmes podrl več prometnih znakov in celo izgubil kolo

Tisto, kar običajno vidimo le v akcijskih filmih, se je odvijalo na Linhartovi cesti v Ljubljani. Policija je lovila ubežnika v črnem audiju, ki je med vožnjo trčil v nekaj prometnih znakov, vmes izgubil kolo, a se ni predal, vse dokler avto ni več zmogel. Nato je nepridiprav pobegnil peš, a ni prišel daleč. Policisti so ga hitro izsledili, naslednji dve uri pa so stanovalci strnjenega ljubljanskega naselja opazovali kriminalko v živo. 35-letnega osumljenca kaznivega dejanja nevarne vožnje so pridržali.

