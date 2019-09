Z avtom zapeljal skozi vrata Trumpovega nebotičnika

New York, 18.09.2019, 21:27 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Skozi vhodna vrata prestižnega nebotičnika Trump Plaza v New Yorku je zapeljal avtomobil in se zaustavil na recepciji poslopja, ki je v lasti nepremičninske družbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V trčenju so bile poškodovane tri osebe.