Odpiranje kinematografov pod posebnimi pogoji: 'To je ekonomski samomor'

Mineva teden dni po kulturnem boju, ki se je širom Slovenije razlegal z balkonov kulturnih institucij. Kaj so dosegli? "Akcija je zanesljivo uspela, vidimo, neki indici so, da se okoli teh stvari pogovarja tudi stroka, in to je bil pravzaprav naš namen," razlaga direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina.

Konkretnih odgovorov od stroke, kaj šele odločevalcev, pa vsaj za zdaj še nimajo. Zato bodo danes balkoni znova oživeli. Ni treba odkrivati tople vode, pravi, mi smo jo odkrili že lani. "Lansko leto smo v Sloveniji skozi poletje izvedli kar nekaj festivalov, ki niso bili nobeno leglo virusa. Upamo, da bomo čim prej dobili potrditev, kako, kdaj in na kakšen način seveda smemo delati," še dodaja Rukavina.

Predvsem zato, ker so trenutna pravila neživljenjska, pravi. "Torej v eni veliki dvorani, kot je Unionska dvorana, bi lahko bilo največ 10 ljudi, glasbeniki bi morali igrati z zarezo v maski, pokriti z brisačo, to so stvari, ki so neživljenjske, in jaz mislim, da se tega tudi stroka zaveda."