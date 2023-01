V zameno za nižjo kazen bo povedal vse. Domnevni vodja kriminalne mreže, vpletene v bruseljski korupcijski škandal, Pier Antonio Panzeri, je z belgijskim tožilstvom sklenil dogovor o priznanju krivde. Na sodišču bo razkril identitete vpletenih oseb in pojasnil, kako so delovali, vključno z razkritjem finančnih dogovorov, ki so jih imeli z osumljenima državama Katarjem in Marokom glede vplivanja na odločitve evropskega parlamenta. Zdaj mu grozi le leto zapora in zaplemba premoženja v višini milijon evrov. Kot vse kaže, se bo število osumljencev v preiskavi korupcijske afere še povečalo.